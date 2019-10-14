ضبط 22 شخصا خططوا لتنفيذ هجمات وتفجيرات فى إندونيسيا

جاكرتا (أ ش أ)

أعلن مسؤول بالشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين، أنه تم ضبط 22 شخصا يشتبه فى تخطيطهم لتنفيذ عدد من الهجمات والتفجيرات فى البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدى براسيتو - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - : إن فرق مكافحة الإرهاب صادرت 10 قنابل منزلية الصنع ومواد كيماوية تستخدم فى تصنيع القنابل ومسدسات وأسلحة بيضاء ومخططات لهجمات معينة وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ؛ وذلك فى مداهمات منفصلة فيما يجرى تتبع مسلحين آخرين.

يشار إلى أن وزيرالداخلية الإندونيسى ويرانتو ومسؤولا شرطيا وشخصا ثالثا أصيبوا خلال هجوم بسكين نفذه شخصان بمقاطعة بانتن الأسبوع الماضى.