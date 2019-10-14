ضبط 22 شخصا خططوا لتنفيذ هجمات وتفجيرات فى إندونيسيا

أعلن مسؤول بالشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين، أنه تم ضبط 22 شخصا يشتبه فى تخطيطهم لتنفيذ عدد من الهجمات والتفجيرات فى البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدى براسيتو - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - : إن فرق مكافحة الإرهاب صادرت 10 قنابل منزلية الصنع ومواد كيماوية تستخدم فى تصنيع القنابل ومسدسات وأسلحة بيضاء ومخططات لهجمات معينة وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ؛ وذلك فى مداهمات منفصلة فيما يجرى تتبع مسلحين آخرين.
يشار إلى أن وزيرالداخلية الإندونيسى ويرانتو ومسؤولا شرطيا وشخصا ثالثا أصيبوا خلال هجوم بسكين نفذه شخصان بمقاطعة بانتن الأسبوع الماضى.
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