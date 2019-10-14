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ضبط 13 كيلو بانجو خلال حملات أمنية فى الدقهلية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:18 ص
ضبط 13 كيلو بانجو خلال حملات أمنية فى الدقهلية مخدر البانجو - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالدقهلية وبحوزتهما 13 كيلو جرام لمخدر البانجو.
 
وقطعتين سلاح نارى وذخائر ، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
 
وتمكنت مباحث مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط أحد الأشخاص (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (4 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 13 كيلو جرام، فرد خرطوش و 5 طلقات خرطوش من ذات العيار).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم ضبط أحد الأشخاص (مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة" - مقيم دمياط) وبحوزته (فرد خرطوش و2 طلقة خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

سلاح

مخدرات

حملات امنية

بانجو

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