ضبط لصوص سرقوا "مواتير وعدادات مياه" من مداخل المنازل بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وضبط القائمين عليها.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية قيام شخصين (أحدهما محكوم عليه فى قضية سرقة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير وعدادات المياه من مداخل العقارات.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وارتكاب ( 8 وقائع سرقة بدائرة القسم) وأرشدا عن المسروقات.