ضبط بضائع وسيارات مهربة بأكثر من 2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الحملات عن ضبط (4) قضايا أبرزها تهريب (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (مائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيهاً )، فضلاً عن ضبط (4) قضايا تهريب بلغ إجمالى المبالغ الأجنبية بما يعادلها بالجنيه المصرى مليونان وإثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهاً، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (مليونان تسعة وثمانون ألفاً ومائتان ثلاثة وستون جنيهاً) .

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط قضية تهريب (2 خنجر متوسط الحجم بالجراب الخاص به)، وضبط (3) قضايا مواد مخدرة ضبط خلالها (291 قرص لعقار "الترامادول" المخدر- 140 جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (42) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، تسول، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، سرقة).

وأثمرت الجهود عن ضبط (1283) مخالفة مرورية متنوعة ، وتنفيذ (209) حكم قضائى متنوع، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ.