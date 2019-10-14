ضبط أغذية أطفال ومنشطات جنسية ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق، وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، أسفرت عن ضبط أغذية أطفال منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط 104عبوة سناكس وكاتشب وشيكولاتة منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بمساكن سوق الاثنين بالعجيزي بطنطا ملك "حسام.ا.ح.ص" 30سنة تحرر المحضر 31397جنح قسم أول طنطا، وضبط 112عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوازرة الصحة داخل محل عطارة بقرية الناوية مركز سمنود ملك"محمد.ع.ا" 42سنة، فى المحضر 21523جنح مركز سمنود.

وضبط 52عبوة سناكس أطفال وعصير منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرية شبشير الحصة مركز طنطا ملك"احمد.ع.ع" 51سنة، تحرر المحضر 1070جنح أمن دولة طوارئ مركز طنط، كما تم ضبط 68عبوة بسكويت وجبنة ونسكافيه منتهية الصلاحية داخل كشك لبيع المواد الغذائية بشارع البحر أول طنطا ملك"حماده.ر.ع" 31سنة مقيم مركز جهينة سوهاج، تحرر المحضر 31501جنح قسم أول طنطا، وضبط 13كيلو لحوم مفرومة غير صالحه للاستهلاك، بمطعم المعاهدة بدائرة قسم اول طنطا ملك"خالد.ع.ع" 46سنة مقيم قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.