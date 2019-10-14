سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أغذية أطفال ومنشطات جنسية ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:24 م
ضبط أغذية أطفال ومنشطات جنسية ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق، وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، أسفرت عن ضبط أغذية أطفال منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين  بضبط 104عبوة سناكس وكاتشب وشيكولاتة منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بمساكن سوق الاثنين بالعجيزي بطنطا ملك "حسام.ا.ح.ص" 30سنة تحرر المحضر 31397جنح قسم أول طنطا، وضبط 112عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوازرة الصحة داخل محل عطارة بقرية الناوية مركز سمنود ملك"محمد.ع.ا" 42سنة، فى المحضر 21523جنح مركز سمنود.

وضبط 52عبوة سناكس أطفال وعصير منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرية شبشير الحصة مركز طنطا ملك"احمد.ع.ع" 51سنة، تحرر المحضر 1070جنح أمن دولة طوارئ مركز طنط، كما تم ضبط 68عبوة بسكويت وجبنة ونسكافيه منتهية الصلاحية داخل كشك لبيع المواد الغذائية بشارع البحر أول طنطا ملك"حماده.ر.ع" 31سنة مقيم مركز جهينة سوهاج، تحرر المحضر 31501جنح قسم أول طنطا، وضبط 13كيلو لحوم مفرومة غير صالحه للاستهلاك، بمطعم المعاهدة بدائرة قسم اول طنطا ملك"خالد.ع.ع" 46سنة مقيم قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 
 

 

 


مدير امن الغربية

حملات تموينية

اغذية اطفال

لحوم فاسده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة