صيدلة الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى مصر فى الاختبار الإلكترونى

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الصيدلة، بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى كليات الصيدلة المصرية الحكومية والخاصة فى الاختبار الإلكترونى الموحد لمزاولة المهنة .

وأكد فى بيان اليوم، أن جامعة الإسكندرية فخورة بما أحرزته كلية الصيدلة فى هذه التجربة فى قطاع التعليم فى المرحلة الجامعية الأولى متمنية لها دوام التفوق والازدهار فى القطاعات الأخرى.

وأشارت الدكتورة خديجة إسماعيل، عميد كلية الصيدلة، أن الاختبار فى معامل الحاسب الآلى فى كلية الطب جامعة الإسكندرية تحت إشراف مركز القياس والتقويم بالجامعة بعد تدريب طلاب الكلية على آلية أداء الاختبار وتقديم الدعم الفنى لهم، موضحة أن لجنة قطاع الدراسات الصيدلية قد أوصت مؤخراً بضرورة اجتياز جميع خريجى كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية للاختبار الموحد لمزاولة المهنة والذى تم عمل التجربة الأولى له تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات وبالتعاون مع جميع الجامعات المصرية.

وقالت إن الطلاب الفائزين هم الطالب عبد الرحمن أمل محمود صفوت من برنامج الصيدلة الإكلينيكة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية على المركز الأول على جميع طلاب كليات الصيدلة بالجمهورية، كما حصل الطلاب دنيا محمد حسن إبراهيم ومى سامى محمد عبد الرحمن غنيم وروان هيثم أحمد رمضان ومحمد خالد محمد عبد اللطيف أحمد على المراكز من الثانى إلى الخامس على مستوى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية محققين كذلك نسباً مئوية متقدمة.