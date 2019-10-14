صور.. نائب محافظ الإسماعيلية: إقامة مشروعات بـ144 مليون جنيه لتوفير فرص عمل للشباب

الإسماعيلية – جمال حراجى

تعتبر محافظة الإسماعيلية عاصمة إقليم قناة السويس، ويوجد بها مقر رئاسة هيئة قناة السويس، وتدخل ضمن محافظات تنمية محور إقليم قناة السويس وتتمتع بمقومات استثمارية هامة، وينتظرها مستقبل استثمارى واعد، وهناك اهتمام كبير بالمستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات لإقامة مشروعات صناعية كبرى وتوفير فرص عمالة للشباب.

وتضم الإسماعيلية 3 مناطق صناعية ومنطقة حرة عامة، وتقع المنطقة الصناعية الأولى والثانية غرب مدينة الإسماعيلية على طريق القاهرة الإسماعيلية، الأمر الذي يجعلها مميزة جغرافيا لارتباطها بكافة الطرق الدولية وقربها من مصادر الخدمات الرئيسية للإنتاج وقربها من مدينة الإسماعيلية، بمساحة 535 فدانا مرفقة ومخصصة بالكامل وتتضمن عدد من الصناعات منها، صناعات غذائية وبلاستيكية وكهربائية وكيماوية وخشبية وغزل ونسيج ومواد بناء وصناعات جلدية، وتهدف إلى إقامة مجتمع صناعي متكامل.

وقال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة قررت إنشاء 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية، تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 144.7 مليون جنيه وتوفر 1777 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات، وأجهزة منزلية وكهربائية، ولوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، وتصنيع بلاط وإنتاج الكواشف المعدنية، ومستلزمات التعبئة والتغليف، وتصنيع كافة أنواع البلاستيك والأحذية الجلدية والحلوى الجافة والشيكولاتة والمقرمشات، ومنتجات الإسفنج الصناعي والمراتب، وأنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي كافة الجهات المعنية لتتولى المرور والمتابعة لجميع المصانع والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية لمراجعة موقفها وتلافى أية ملاحظات أو مخالفات للوائح والقوانين المنظمة للعمل، ويأتي هذا تنفيذا لخطة الدولة بشأن التوسع فى الاستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

وأوضح المهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية أنه من المناطق الصناعية بالإسماعيلية منطقة أبوخليفة وهى منطقة واعدة، حيث تقع غرب قناة السويس علي المجري الملاحي، وانتهت المرحلة الأولى منها على مساحة 190 فدانا وبها 210 مشاريع وتم إدراجها ضمن الهيئة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس وبالتالي الموقف فيها متجمد لحين البدء فى تسليم المشروعات من خلال محور قناة السويس وهى مؤجلة لان الأولوية الأولى لمشروع محور تنمية قناة السويس هي شرق التفريعة والعين السخنة ونفس الكلام بالنسبة لوادي التكنولوجيا تم إدراجه ضمن المشروع ومن المنتظر تنفيذ العمل خلال الأيام القادمة.



مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية



مصنع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية



المنطقة الحرة بابوخليفة



المنطقة الصناعية الجديدة بسرابيوم



المنطقة الصناعية الجديدة