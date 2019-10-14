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صور.. محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:19 ص
صور.. محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع استعراض محافظ بورسعيد خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرًا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياة بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

كما شدد "الغضبان"، علي رؤساء الأحياء بالارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التفاعل مع شكواهم، كما وجه بمتابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية فى نطاق كل حى.

 

 


بورسعيد

محافظ بورسعيد

سيارات كسح وشفط المياه

مواجهة امطار فصل الشتاء

فصل الشتاء

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