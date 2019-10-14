سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" ينقاش خطة تطوير الأنشطة والخدمات الطلابية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:11 م
صور.. مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" ينقاش خطة تطوير الأنشطة والخدمات الطلابية نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها"
أسيوط -هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استمرار فاعليات مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" لليوم الثانى على التوالى، والذى انطلقت فاعلياته أمس بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم بالجامعة ومقرر المؤتمر، إلى جانب كوكبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة، وحشد طلابى كبير من جامعة أسيوط وما يزيد عن 17 جامعة مصرية مشاركة .

 

ومن جهته أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى أن الجلسات العلمية تستكمل أعمال عرض وتقييم الأوراق البحثية المشاركة فى المؤتمر ، حيث ترأس الدكتور شحاتة غريب أعمال الجلسة الثالثة والتى ناقشت "سبل تطوير الأنشطة والخدمات الطلابية"، بحضور أعضاء لجنة التحكيم " الدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة ، الدكتورة ماجدة هاشم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة ، الدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب ، الدكتورة أسماء عبد الرحمن كلية الآداب ، الدكتور رشدى العدوى من جامعة كفر الشيخ " .

 

وحول تفاصيل الجلسة أشار نائب رئيس جامعة أسيوط أنها تضمنت 7 أورق بحثية مشاركة للطلاب من جامعات " المنوفية ، طنطا ، كفر الشيخ ، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها التابع لوزارة التعليم العالى " والتى استعرضوا خلالها عدة محاور رئيسية جاءت أهمها : " تطوير الأنشطة والخدمات الطلابية كمحور بناء شخصية الطالب ، آليات بناء وتطوير شخصية الطالب الجامعى كأحد توصيات مؤتمر الشباب ، الأنشطة الطلابية بين الواقع والمأمول ، هذا إلى جانب التعرف على ماهية الأنشطة الطلابية ، أنواعها المختلفة ،مراحلها ، أسباب عزوف الطلاب عن المشاركة فيها ، المعوقات التى تواجه الطلاب تجاه ممارستها ، استعراض رؤى جديدة ومختلف لعمليات التطوير .

 

وفى ختام الجلسة لفت الدكتور شحاتة غريب إلى عدد من الخطوات الفعلية التى اتخذتها جامعة أسيوط لتطوير الأنشطة و الخدمات الطلابية وهو ما اشتمل على إعادة هيكلة كاملة لإدارات رعاية الشباب وأيضاً إنشاء أول نادى للأنشطة الطلابية على أن يكون القائمين على العمل فيه بشكل كامل هم الطلاب وذلك بحافز مادى ملائم تشجيعاً لهم على المشاركة ، كما اقترح شلقامى إمكانية تقديم عدد من الدورات المتخصصة لأعضاء هيئة التدريس فى مجال الأنشطة الطلابية وذلك ليساهموا فى نشرها بين الطلاب وتدعيم أعمالها ، داعياً الطلاب لتعظيم الاستفادة من الخدمات التى تتيحها لهم الجامعة وفرص الاحتكاك مع الجامعات والمؤسسات المختلفة فى كافة المحافل بما يدعم فكرة بناء إنسان سوياً وسليم قادر على قيادة مستقبله مستعد لسوق العمل ، لديه من المهارات الشخصية ما يستطيع من خلالها المنافسة على كافة المستويات.

 

ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني (1)
ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني 

 

ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني (2)
ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني 

 

ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني (3)
ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني 

 

ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني (4)
ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني 

 

ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني (5)
ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني 

 

ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني (6)
ائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أولى جلسات اليوم الثاني

مصر تستطيع بطلابها

جامعة اسيوط

نائب رئيس جامعة اسيوط

جامعات مصر

الانشطة للطلابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة