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صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أوائل الخريجين والفائزين فى المسابقات الطلابية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:28 م
صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أوائل الخريجين والفائزين فى المسابقات الطلابية جانب من الحفل
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة ،بحضور الدكتور محمود عبد الحافظ، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وعدد كبير من طلاب الفرق المختلفة.

ورحب دسوقي بالطلاب الجدد والقدامى مهنئا بقبولهم في الجامعة كما قدم التهنئة للطلاب و للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد .

وأكد رئيس الجامعة للطلاب، أنه على ثقه من وعي وثقافة شباب مصر وطلاب جامعة كفر الشيخ بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين و الشائعات الهدامة، موجهاً بعض النصائح إلى الطلاب منها احترام النظام واللوائح والقيم الجامعية الرصينة.

كما دعاهم للاشتراك بالعديد من الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية التي تنظمها أقسام رعاية الشباب بكليات الجامعة وتهدف إلى الاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات واكتشاف الموهوبين ورعايتهم .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين و أوائل الخريجين بتوزيع شهادات التقدير.

 

حفل جامعة كفر الشيخ (1)
حفل جامعة كفر الشيخ (1)

 

حفل جامعة كفر الشيخ (2)
حفل جامعة كفر الشيخ (2)

 

حفل جامعة كفر الشيخ (3)
حفل جامعة كفر الشيخ (3)

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

شهادات تقدير

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