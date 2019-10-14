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صور .. المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفداً سياحياً من دولة سويسرا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:55 م
صور .. المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفداً سياحياً من دولة سويسرا الوفد السياحى
كتب فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولة سويسرا، حيث يزور الوفد خلال مدة إقامتهم والتى تستمر ليومين المناطق الأثرية ببنى حسن وتونا الجبل وتل العمارنة، بهدف التعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد المحافظ أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتى تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التى تليق بها، خاصة أنها تحوى بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية .

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة، بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا وترك أثر جيد فى نفوس الزائرين.

من جانبه، أوضح دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي".

 

وفداً سياحياً من دولة سويسرا (1)

وفداً سياحياً من دولة سويسرا 

 

وفداً سياحياً من دولة سويسرا (2)
وفداً سياحياً من دولة سويسرا

 

وفداً سياحياً من دولة سويسرا (3)
وفداً سياحياً من دولة سويسرا 

 


محافظه المنيا

المناطق الاثريه بالمنيا

آثار بنى حسن

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