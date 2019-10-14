صور.. الانتهاء من إنشاء 25 عمارة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، الانتهاء من 25 عمارة سكنية، ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعى بمدن جنوب البحر الأحمر، "الشلاتين وحلايب".

وأكدت المحافظة أنه تم إنشاء 15 عمارة سكنية بالشلاتين، مكونة من طابق أرضى وثلاث أدوار متكرر بكل دور 4 شقق مسطح العمارة 356م2، ومسطح الوحدة 90م2، وعدد الوحدات بكل عمارة 16 وحدة بإجمالى 240 وحدة بالمشروع.

كما تم الانتهاء من إنشاء 10 عمارات سكنية بحلايب، مكونة من دور أرضى و2 دور متكرر بكل دور 4 وحدات مسطح العمارة 356م2، ومسطح الوحدة 90م2 عدد الوحدات بكل عمارة 12 وحدة، بإجمالى 120 وحدة بالمشروع.

يذكر أن جهاز تعمير البحر الأحمر هو المسئول عن تنفيذ المشروع وأن المحافظة تهدف إلى توفير سبل الراحة لجميع أبنائها وخاصة أهالى مدن الجنوب.

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