صور.. أحياء الإسكندرية تبدأ تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن بدء قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء و تقنين أوضاعها طبقا للقانون 7 لسنة 2019 و لائحتة التنفيذية.

و أوضحت محافظة الإسكندرية فى منشور تم توزيعة على الأحياء المختلفة، أن الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب التصالح هو صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض المخالفات البناء و تقنين أوضاعها المشار اليها و على سبيل المثال " المستند الدال على تاريخ الاجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة ، المستند الددال على تاريخ و تركيب أى مرفق من مرافق العقار " كهرباء ، مياه ، غاز ، تليفون ، انترنت " ، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية ، عقود البيع المشهرة أو الايجار المشمول بإثبات التاريخ بالشهر العقارى ، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، بالإضافة إلى تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الاسكان و البناء.

فيما تتضمن الأوراق المطلوبة أيضا نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسى، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء و الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى الهيكل الإنشائى للمبنى و أساساتة يؤكد السلامة الانشائية و لا يشكل خطورة على الارواح و الممتلكات و يحتوى على معاينة و فحص للمبنى، و أخيرا الايصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب.

يأتى ذلك فى حين تواصل محافظة الإسكندرية شن حملات الإزالة بمختلف الأحياء، للتصدى على مشكلة البناء المخالف فى المهد، و قبل تفاقم الظاهرة مرة أخرى.

يذكر أنه وفقا لاخر إحصائية لمحافظة الإسكندرية فى عام 2017 أن عدد العقارات المخالفة قد بلغ 48 ألف عقار، و ذلك فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2017، حيث وصل عدد المخالفات إلى 48 ألف و600 حالة مخالفة، صادر لها أكثر من 100 ألف قرار إزالة، وجاء حى العجمى الأعلى فى مخالفات البناء يليه حى المنتزة أول ثم حى غرب ثم حى الجمرك، وجاءت أعلى السنوات التى شهدت انتشار للبناء المخالف هو عام 2011 فى أثناء فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة.

وحاليا تشن محافظة الاسكندرية حملات يومية بمعدل من 2 إلى 4 حملات بالأحياء لإزالة مخالفات البناء فى المهد و الحالات الحديثة التى يتم إنشائها بالمخالفة بعد صدور قانون التصالح ، من خلال وحدة التدخل السريع و لجان الإزالة بالأحياء المختلفة.

ازالة بناء مخالف



ايقاف الاعمال



ايقاف بناء مخالف



بناء مخالف



بناء مخالف



بناء مخالف بالعامرية



بناء مخالف



تنفيذ قرار ازالة