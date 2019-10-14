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صندوق تحيا مصر: تمويل أكثر من 18 ألف مشروع متناهى الصغر للمرأة المعيلة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:52 ص
صندوق تحيا مصر: تمويل أكثر من 18 ألف مشروع متناهى الصغر للمرأة المعيلة المرأة الريفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر أن العالم  يحتفى غدا، الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة الريفية 2019، فى الوقت الذى يزداد فيه الاعتراف بما للسيدات والفتيات من دور فى ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة بها، وفى هذا السياق نستعرض إسهامات صندوق تحيا مصر فى دعم وتمكين المرأة المعيلة فى قرى ونجوع مصر، باعتبارها شريكا أساسيا فى تنمية الحياة ورعاية الأسر بالريف المصرى.
 
 ومن خلال برتوكول تعاون مع بنك ناصر وفّر الصندوق قرضا دوارا فى شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة، ليعينها على تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، واستطاع الصندوق تمويل أكثر من 18 ألف سيدة حتى الآن بقيمة 306 ملايين جنيه تقريبا.
 
 
من جانبه قال تامر بعد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ، إن برنامج "مستورة" يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية ، حيث يوفر "مستورة" التمويل لكل امرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت، ويتراوح عمرها ما بين 21 و60 عاما. 
 
 فرصاً لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وخلق فرص عمل لها لتتمكن من مواجهة الأعباء اليومية واستغلال إمكانياتها المتاحة لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها.
 
وأوضح عبد الفتاح أن إقبال المراة الريفية للحصول على مشروع مستورة جعلها تستحوذ على نصيب الأسد من برنامج التمويل، لافتا إلى أن فروع بنك ناصر تقوم بإنهاء إجراءات الحصول على المشروع، وذلك على مستوى الجمهورية، حيث تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات حتى أقصى الحدود، وتم تمويل 71  مشروعا للسيدات في حلايب وشلاتين وأبو رماد بما يقرب من 1.5 مليون جنيه.
 
 

صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

مشروعات متناهى الصغر

المرأة المعيلة

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