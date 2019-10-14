سوريا الديمقراطية تعلن استشهاد 35 سوريا ومقتل 78 من جيش الاحتلال التركى

أكدت قوات سوريا الديمقراطية استشهاد (35) مواطنا سوريا بينهم (15) مدنيا، وإصابة (58) من مقاتلى سوريا الديمقراطية وجرح (64) مدنيا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن (78) مرتزقا وجنديا تركيا قتلوا وأصيب (28) بجراح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت فى بيان مساء الأحد الاتفاق مع الحكومة السورية التى من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كى يدخل الجيش السورى وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التى دخلها الجيش التركى ومرتزقته المأجورين.

وقالت سوريا الديمقراطية، إن هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقى الأراضى والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركى كعفرين وباقى المدن والبلدات السورية الأخرى.

وبعد التحالف الجديد، انتشرت قوات الجيش السورى فى كلًا من قرى عين عيسى بريف الرقة، ومنبج وعين العرب بريف حلب، بخلاف انتشاره فى بلدة تل تمر، للتصدى للعدوان التركى فى الشمال السورى.