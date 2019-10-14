روسيا توقّع 14 اتفاقية جديدة مع السعودية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار

الرياض(أ ش أ)

كشف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسى للاستثمار المباشر كيريل ديميتريف عن أن الصندوق سيوقّع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال ديميتريف -في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين - إن "قيمة اتفاقاتنا مع المملكة ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حاليًا، وستكون إحدى الشركات مختصة في صناعة النفط ، وستستثمر في شراكة مع أرامكو السعودية، لإنتاج مواد مهمة للشركات الروسية وأرامكو، وشركات عديدة أخرى حول العالم".

وأشار إلى أن هناك توافقًا كبيرًا في مجال الزراعة، واصفًا القرار السعودي بتقليل القيود على استيراد القمح الروسي بأنه "خطوة تاريخية"، معبرًا عن اعتقاده بوجود فرص كبيرة في المجال الزراعي بين روسيا والمملكة، منوهًا بأن الاتفاق مع واحد من أكبر اللاعبين السعوديين في المجال الزراعي سيؤكد هذه العلاقة الزراعية.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر أن هناك صفقة استئجار في مجال الطيران مع شركاء من السعودية، بقيمة 700 مليون دولار .

وقال ديميتريف -في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إنه في مجال استئجار الطيران، توجد صفقة واحدة مقابل 700 مليون دولار، وسيكون هناك العديد من الصفقات المتعلقة بمجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى صفقة تتعلق بالبتروكيماويات مع شركة سابك السعودية.

ولفت إلى اهتمام عدد من المستثمرين الروس بالاكتتاب العام الذي تستعد له شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة، مؤكدًا أن روسيا بشكل عام لديها الكثير من الإمكانات في قطاع النفط.

يُذكر أن المنتدى الروسي-السعودي لرجال الأعمال انطلق اليوم في الرياض، ويجمع مدراء من كبريات الشركات في البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.