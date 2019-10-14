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روسيا اليوم: دخول 700 فرد من عوائل "داعش" من سوريا إلى العراق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:20 م
روسيا اليوم: دخول 700 فرد من عوائل "داعش" من سوريا إلى العراق اطفال داعش
أ ش أ

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 كشف المتحدث باسم العشائر العربية في العراق، مزاحم الحويت، عن دخول نحو 700 فرد من عوائل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي للبلاد خلال اليومين الماضيين، هربا من العملية التي تقودها تركيا في سوريا.
 
وقال الحويت ـ في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الفضائية بثت مساء اليوم الإثنين - : "بعد انطلاق العمليات التي نفذتها القوات التركية على مناطق عين عيسى ورأس العين وتل أبيض، هناك الكثير من عناصر داعش هربوا من السجون بسبب عمليات القصف على تلك المناطق".
 
وأضاف أن "العمليات العسكرية سببت خوفًا ورعبًا وسط أهالي المناطق، وهناك الكثير من الدواعش هربوا مع عوائلهم إلى داخل الأراضي العراقية عبر مناطق ربيعة والمناطق المحاذية لقضاء البعاج عبر الشريط الحدودي مع سوريا".
 
وأشار إلى أن "هناك الكثير من العمليات قامت بها هذه المجموعات وتصادمت مع القوات العراقية ووصلت إلى مناطق زمار وربيعة وحدود قضاء سنجار والحضر وكركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى".
 
وتابع الحويت : "حذرنا في وقت سابق، من هذه العمليات التي تقودها تركيا أو قوات سوريا الديمقراطية، وأصبح تنظيم داعش أقوى، وسيعيد تنظيم صفوفه".

العشائر العربية

العراق

سوريا

داعش

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