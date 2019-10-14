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خناقة بين طالبين ببورسعيد تنتهى بمقتل أحدهما

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:53 م
خناقة بين طالبين ببورسعيد تنتهى بمقتل أحدهما مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قتل طالب ببورسعيد عقب مشاجرة مع آخر وتدخل أقارب كل طرف لنصرته، وتم ضبط الجاني.

 

وتلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد اشارة من مستشفى الزهور العام بوصول (طالب- 17 سنة، عامل، مقيم بدائرة القسم) مصابًا بجرح طعنى أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيق المتوفى (طالب بالمرحلة الإعدادية- 13 سنة ) وآخر (طالب بذات الثانوية- 18 سنة)، فقاما بالاتصال بذويهما لمناصرتهما، حيث حضر المجنى عليه وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"، كما انضم لمناصرة الثانى شقيقه ( عاطل- 19 سبق إتهامه فى 3 قضايا متنوعة)، وحدثت المشادة بين الطرفين فقام الأخير بخطف الخنجر من المجنى عليه والتعدى بالضرب عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترف بما جاء بالفحص وأكدته التحريات.

 


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