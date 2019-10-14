سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات طرق الأبواب تحارب الشائعات فى 14 قرية بالإسكندرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:45 م
حملات طرق الأبواب تحارب الشائعات فى 14 قرية بالإسكندرية حملات طرق الأبواب
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية لليوم الثانى على التوالى بمحافظة الإسكندرية، فاعليات حملة طرق الأبواب، تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع.

 

يتم تنظيم فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدى أمانة" والتى تمتد على مدار 4 أيام.

 

وقالت ماجدة الشاذلى، مقرر الفرع بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم أن الحملة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

 

 وقد نجحت الحملة خلال اليوم الثانى فى الوصول إلى 37923 من الفتيات والسيدات والرجال من خلال زيارات طرق الأبواب والجولات والندوة والقافلة الطبية فى 14 قرية ومنطقة وعزبة بأحياء وسط والمنتزه وغرب واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والواعظات.

 

وأضافت انه على هامش الحملة تم عقد قافلة طبية بمنطقة نادى الصيد واستهدفت 360 سيدة واشتملت على عيادات نساء وأطفال وباطنه وعظام وصرف العلاج بالمجان وندوة بمقر مؤسسة الرعاية الأثقفية بعزبة فرعون بالراس السوداء.

 

وقامت عضوات الفرع والواعظة بهيرة خير الله بتوعية السيدات برسائل الحملة والتى تتضمن التأكيد على أهمية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى وحضر الندوة 100 سيدة.


الاسكندرية

القومى للمراه

حملات طرق الابواب

محاربة الشائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة