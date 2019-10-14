حملات طرق الأبواب تحارب الشائعات فى 14 قرية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية لليوم الثانى على التوالى بمحافظة الإسكندرية، فاعليات حملة طرق الأبواب، تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع.

يتم تنظيم فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدى أمانة" والتى تمتد على مدار 4 أيام.

وقالت ماجدة الشاذلى، مقرر الفرع بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم أن الحملة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وقد نجحت الحملة خلال اليوم الثانى فى الوصول إلى 37923 من الفتيات والسيدات والرجال من خلال زيارات طرق الأبواب والجولات والندوة والقافلة الطبية فى 14 قرية ومنطقة وعزبة بأحياء وسط والمنتزه وغرب واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والواعظات.

وأضافت انه على هامش الحملة تم عقد قافلة طبية بمنطقة نادى الصيد واستهدفت 360 سيدة واشتملت على عيادات نساء وأطفال وباطنه وعظام وصرف العلاج بالمجان وندوة بمقر مؤسسة الرعاية الأثقفية بعزبة فرعون بالراس السوداء.

وقامت عضوات الفرع والواعظة بهيرة خير الله بتوعية السيدات برسائل الحملة والتى تتضمن التأكيد على أهمية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى وحضر الندوة 100 سيدة.