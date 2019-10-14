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حبس صاحب مصنع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر بالقطامية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:39 ص
حبس صاحب مصنع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر بالقطامية المضبوطات-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر فى القطامية.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط المسئول عن مصنع كابلات كهربائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على ( 11765 متر كابل كهربائى – 3,750 طن سلك شعر - 4,500 طن بلاستيك - 4 ماكينة تصنيع )، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة القاهرة الجديدة

حبس صاحب مصنع

قسم القطامية

مصنع غير مرخص

اسلاك كهربائية مجهولة

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