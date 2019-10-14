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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كميات من المشغولات الفضية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:41 ص
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كميات من المشغولات الفضية المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة النيل القادمة من صبيحة اشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب سعودي قادم من تركيا، وذلك نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة  محمد طلعت مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة .

وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد مدير الحركة كلف محمود عبد الرؤوف بتفتيش الحقائب فتبين وجود 7.5 كيلو جرام من المشغولات الفضية مخبأة بين طيات الملابس .

وتم الجرد والتحريز بلجنة مكونة من  محمود حسب ومحمد عدلي وسلام لطفي وأحمد خيري ومحمد أبو رحاب برئاسة مدحت رجب مدير الحركة .

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي بإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2019 .


مطار القاهرة

جمارك

ضبط

مشغولات فضيةً

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