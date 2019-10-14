توزيع 13 ألف فيزا تكافل وكرامة ببنى سويف على المستفيدين فى القرى

بنى سويف هانى فتحى

قالت إحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، اليوم الأثنين، إنه تم البدء فى توزيع 13 ألف و713 من فيزا تكافل وكرامة كدفعة جديدة لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بجميع إدارات محافظة بنى سويف.

وأوضحت عبد اللطيف فى بيان لها أنه تم توزيع 1263 فيزا لإدارة مركز بنى سويف، و970 فيزا لإدارة بندر بنى سويف و2429 فيزا لإدارة ببا، و2720 فيزا لإدارة الوسطى، و1740فيزاج لإدارة الفشن، و2300 فيزا لإدارة ناصر و 1076 فيزا لإدارة اهناسيا، و1215 فيزا لإدارة سمسطا، مشددة على سرعة تسليمهم للوحدات الاجتماعيه للبدء على تسليمها لأصحابها من مستحقى البرنامج.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن البرنامج عبارة عن دعم نقدى مشروط أى يقترن بشروط وضوابط معينه للقبول والعمل على توفير سبل للحياة الكريمة لهم تحت رعاية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف.