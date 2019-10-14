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تعرف على روبرت كريمر "مكافح الفقر الأمريكى" الحائز على نوبل فى الاقتصاد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:34 م
تعرف على روبرت كريمر "مكافح الفقر الأمريكى" الحائز على نوبل فى الاقتصاد مايكل كريمر
كتب محمد عبد الرحمن

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حصل الاقتصادى الأمريكى، روبرت كريمر، على جائزة نوبل فى الاقتصاد، لمساهمته الاقتصادية الكبيرة فى السنوات الأخيرة، وذلك بالاشتراك مع أبهيجيت بانيرجى وإستير دوفلو.
 
ومايكل روبرت كريمر من مواليد 12 نوفمبر 1964، وهو خبير اقتصادى أمريكى فى مجال التنمية، ويعمل حاليًا أستاذاً للمجتمعات النامية فى جامعة هارفارد، وتفوق كريمر فى مجاله وحصل على العديد من الجوائز لنجاحه.
 
مايكل كريمر
مايكل كريمر
 
ومايكل كريمر زميل فى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وحاصل على زمالة ماك آرثر (1997)، كما حصل على زمالة كلية رئاسية، وتم تعيينه كقائد عالمى شاب من قبل المنتدى الاقتصادى العالمى، لقد ركز أبحاثه على الأسباب الخيرية فى محاولة لمساعدة المعاناة فى جميع أنحاء العالم، كريمر هى شركة تابعة للأبحاث فى شركة ابتكارات لمكافحة الفقر، وهى مؤسسة بحثية مقرها نيو هافن، ومقرها كونيتيكت، وهى مكرسة لإنشاء وتقييم حلول لمشاكل التنمية الاجتماعية والدولية. 
 
التحول الاقتصادي والنمو السكاني والدخل العالمي طويل الأجل
التحول الاقتصادي والنمو السكاني والدخل العالمي طويل الأجل
 
كريمر عضو فى  مجموعة "إعطاء ما نستطيع"، وهى مجموعة دولية لتشجيع تخفيف حدة الفقر، كريمر هو مؤسس ورئيس WorldTeach، وهى منظمة مقرها هارفارد وتضع طلاب الجامعات وتخرجت مؤخراً كمدرسين متطوعين فى البلدان النامية فى جميع أنحاء العالم.
 
وتقوم أبحاثه على التزام السوق المتقدم، الذى يخلق آليات تحفيز لتشجيع تطوير اللقاحات للبلدان النامية، واستخدام تجارب عشوائية لتقييم التدخلات فى العلوم الاجتماعية، كما  ابتكر النظرية الاقتصادية المعروفة فيما يتعلق بالمهارات التكميلية التى يطلق عليها نظرية كريمر للتطوير الاقتصادي، قدم كريمر أيضًا بحثه فى مجال رأس المال البشرى فى أسبوع النمو بمركز النمو الدولى 2010.
 
طب قوي خلق حوافز للأبحاث الصيدلانية على الأمراض المهملة
طب قوي خلق حوافز للأبحاث الصيدلانية على الأمراض المهملة
 
وفاز بجوائز عن عمله فى اقتصاديات الصحة والاقتصاد الزراعى وأمريكا اللاتينية، ساعد فى تطوير تقدم التزام السوق (AMC) للقاحات لتحفيز الاستثمار الخاص فى أبحاث اللقاحات وتوزيع اللقاحات للأمراض فى العالم النامي، فى خريف عام 2010، أصبح المدير العلمى المؤسس لمشاريع تطوير الابتكار (DIV) فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حصل الدكتور كريمر على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة هارفارد، وهو عضو فى مجلس الدقة الزراعة من أجل التنمية.
 
ومن أشهر كتبه وأبحاثه: التحول الاقتصادي والنمو السكاني والدخل العالمي، طب قوي خلق حوافز للأبحاث الصيدلانية على الأمراض المهملة، التحول الاقتصادي والنمو السكاني والدخل العالمي طويل الأجل.

مايكل كريمر

نوبل فى الاقتصاد

جائزة نوبل

اخبار الثقافة

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