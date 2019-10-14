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تحديد جلسة الاستئناف لمحاكمة الجدة المتهمة بتعذيب أمانى السبت المقبل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:54 م
تحديد جلسة الاستئناف لمحاكمة الجدة المتهمة بتعذيب أمانى السبت المقبل محكمة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن أسامة ياسين، محامى الطفلة أمانى عن تحديد السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر الجارى جلسة لاستئناف الحكم الصادر بحق الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة أمانى بمحكمة شربين الجزئية.

 

وكانت قد حكمت محكمة شربين الجزئية حضوريا، السبت الماضى، على المتهمة صفاء عبد اللطيف، 40 عاما، الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة أمانى، 6 سنوات، بالكى والحرق فى مناطق عفتها ومناطق أخرى متفرقة من جسدها بقرية بساط كريم الدين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

 

وأوضح أسامة ياسين، محامى الطفلة أمانى، لـ"اليوم السابع" قائلا: "هذه هى أقصى عقوبة يمكن القضاء بها فى قضايا الجنح، وباقى قضية تعذيب وقتل شقيقتها جنة، والتى نأمل فى الحصول على أقصى عقوبة فيها أيضا، وهى الإعدام شنقا أن شاء الله.. فقد طلبنا أصليا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع فى قتل، واحتياطيا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب والجرح فى ظرفيها المشددين.. بعدها حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة بالحبس لمدى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وهذه هى أقصى عقوبة لجنحة الضرب بظرفها المشدد".

 

وأضاف أسامة ياسين بحضور أشرف عبد الوهاب ياسين رئيسا لفريق المحامين عن المجنى عليها، وطلب أصليا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع فى قتل، واحتياطيا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب فى ظرفيها المشددين.

 

جدير بالذكر أن الطفلة أمانى أكدت خلال تحقيقات النيابة أن جدتها قد قامت بتعذيبها هى وأختها المتوفاة جنة بالكى والحرق فى مناطق عفتهما وأخرى متفرقة بالجسد، كما قامت بخلع أظافرها بكماشة، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفلتين، أكدت التقارير الطبية صحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات بالجسد، فقرر المستشار خالد خضر، المحامى العام لنيابات شمال المنصورة إحالة القضية للمحاكمة العاجلة.

 

وقد باشرت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، الأسبوع الماضى نظر قضية الطفلة جنة المتوفاة جراء التعذيب، وتقدمت هيئة الدفاع عن الجدة بطلب بعرض الجدة للكشف الطبى لتبين سلامة قواها العقلية، وقرر القاضى تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأول من ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والإطلاع لبيان مدى سلامة قواها العقلية.


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