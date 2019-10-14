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تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:33 م
تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

المتهمون المحبوسون احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية كلا من: مصطفى  الحناوي، وأحمد إبراهيم، وعامر إسماعيل، والشحات البيانى.

 

وجهت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والإقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.


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امن الدولة

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