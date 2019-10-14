تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص بسرقة الدراجات النارية فى الساحل

قرر قاضى المعارضات، بنياية الساحل، تجديد حبس عاطلين وحداد، 15 يوما على ذمة التحقيقات كونوا تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الساحل.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادها أن كلًا من رمضان . ح، 36 سنة، عاطل ومقيم الوراق / جيزة ( مسجل خطر ) مخدرات تحت رقم 3643 فئة " ب " والسابق اتهامه فى 12 قضية أخرهم 17414لسنة 2016م أوسيم / جيزة " مخدرات "، جمال . ع، 18 سنة، عاطل يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية "، بالكشف الفنى على الدراجة البخارية برقمى الشاسية والموتور تبين أن اصل لوحاتها أرقام ص ط 9655 ملك عادل ع، موظف بشركة الغاز والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 20480 لسنة 2019م جنح العجوزة.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميلهما " سيء النية أحمد.ع 37 سنة حداد، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .