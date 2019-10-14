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بورصة دبى تضيف علامة مميزة على شاشة التداول للشركات الخاسرة أكثر من 20%

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:53 م
بورصة دبى تضيف علامة مميزة على شاشة التداول للشركات الخاسرة أكثر من 20% حسن السركال الرئيس التنفيذى للعمليات ورئيس قطاع العمليات فى سوق دبى المالى
كتب هانى الحوتى

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أعلن سوق دبى المالى، اليوم الاثنين، عن تطبيق الإجراءات الجديدة التى أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المصدر اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث 2019.
 
ويأتى ذلك فى إطار الجهود المشتركة بين الجهة التنظيمية والسوق والشركات المدرجة لتعزيز الفعالية التشغيلية فى تلك الشركات من جهة وتوعية المستثمرين بأية مستجدات تتصل بالوضع المالى للشركات وتتطلب تحركاً من قِبلها.
 
وأعلن السوق، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه بموجب هذه الإجراءات سيتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول فى السوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
 
وأصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة فى السوق، والتى تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التى سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.
 
كما أصبح يتعين على الشركة المدرجة بمقتضى تلك الإجراءات الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس المال مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التى أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها وفق جدول زمنى محدد.
 
وعلاوة على ذلك، يضيف السوق علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات الأسعار تفيد أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نسبة 20% إلى أقل من نسبة 50% من رأسمالها فور صدور الإفصاح من الشركة، كما يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة على شاشة الأسعار تفيد أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نسبة 50% فأكثر من رأسمالها فور صدور الافصاح من الشركة.
 
وتبعاً لذلك، تم تقسيم شركات الخسائر المتراكمة إلى  فئتين  وهما كالتالى: الشركات التى تتراوح نسبة خسائرها المتراكمة بين 20% إلى 50% من رأسمالها، والشركات التى تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها.
 
وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذى للعمليات ورئيس قطاع العمليات فى سوق دبى المالي: "يوفر السوق بيئة تداول عادلة وشفافة تُمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم فى سياق رؤية واضحة بشأن وضع كل شركة مدرجة، وقد عملنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية والسلع على تعزيز هذا الأمر من خلال الإجراءات الجديدة التى يسعدنا المبادرة إلى تنفيذها عقب اعتمادها رسمياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
 
وسوف يقوم  بتنفيذ حملة تعريفية واسعة النطاق تشمل مخاطبة الشركات المدرجة وعقد سلسلة من اللقاءات مع تلك الشركات وكذلك شركات الوساطة والمستثمرين لتوعيتهم بالإجراءات الجديدة."
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

اقتصاد دبى

خسائر شركات دبى

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