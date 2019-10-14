"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

استمرارا لحملة الأكاذيب الإخوانية، التي تستهدف بث شائعات وأكاذيب تجدد مؤسسة "اليوم السابع" تحذيرها لقرائها الأعزاء من وجود صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تنتحل الاسم واللوجو الخاص بموقع "اليوم السابع" الإخبارى، لترويج شائعات وأكاذيب، مستغلة مصداقية اليوم السابع.

واستغلت إحدى الصفحات المجهولة على فيس بوك لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت خبرا مكذوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، ليس لها أى أساس من الصحة.



صفحة مزيفة تبث أكاذيب

ودأبت بعض الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراءها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على استغلال " لوجو" و"اسم" اليوم السابع لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب بهدف ضرب استقرار الوطن والمساس بأمنه.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

وننوه إلى أن الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى هى:

صفحة اليوم السابع على فيس بوك

صفحة اليوم السابع على تويتر

صفحة اليوم السابع على انستجرام