النزيف المهبلى مشكلة تحدث لحديثات الزواج وعلامة لبعض الأمراض.. اعرفى أكثر

كتبت فاطمة ياسر

في بداية الزواج تتعرض بعض النساء لحدوث اضطراب في الدورة الشهرية، ونزول دم في مواعيد غير مواعيد الدورة الشهرية، وعند الذهاب للطبيب يقول أن هذا الأمر يكون طبيعيا لدى البعض لأن الكثيرات تعاني من حدوث اضطراب في الهرمونات بالجسم، وهذا الأمر قد يتسبب في نزول الدم أكثر من مرة في الشهر، ويطلق علي الأمر النزيف المهبلي.

ونجد أن بعض النساء يتعرضن للنزيف المهبلي، وعند الذهاب للطبيب نجد أنه يقوم بطلب العديد من التحاليل الطبية، والهرمونية للاطمئنان على صحتها الهرمونية، مع ضرورة إجراء سونار أيضا للكشف عن الرحم والمبايض وقناة فلوب، ولكن نجد أن بعض النساء اللاتي تعرضن لهذا الأمر يكون له سبب طبي سنتعرف على جميع احتماليته خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع " Medical news today".

تتعرض النساء المصابة بالنزيف المهبلي إلى الشعور بألم شديد في البطن، ويكون لون الدم بني أو أحمر فاتح يصاحبه رائحة غريبة بعض الشيء، وعند الشعور بتقلصات شديدة في الرحم عليك الذهاب للطبيب لإجراء اللازمة.



اسباب النزيف المهبلي

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالنزيف المهبلي، ومن ضمن هذا الأمر تناول الأدوية الهرمونية كمنع الحمل، كما قد يكون النزيف المهبلي من الأمور التي تشير إلى وجود أورام ليفية في الرحم.

وأيضا أن بعض النساء بعد الزواج يتعرضن لهذا الأمر، وخلال فترة الرضاعة وبعد الولادة وكل ذلك نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تطرق حياتك، كما أن النزيف المهبلي قد يكون علامة علي الإصابة ببعض مشاكل المهبلي أو الرحم أو التهاب الحوض، وقد يكون هذا مؤشر للإصابة ببعض الأمراض المنقولة جنسيا.

وأخيرا قد يكون النزيف المهبلي مؤشرا خطرا على صحتك لأنه قد يكون مؤشر علي الإصابة بسرطان المهبل أو عنق الرحم أو المبيض، ولذا عند التعرض له أكثر من مرة يجب الذهاب للطبيب، ويكون العلاج بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان يعتمد على أخذ أدوية تنظم الهرمونات وتوقف الدم.