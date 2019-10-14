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النتائج الأولية تظهر فوزًا سهلًا للحزب الحاكم فى بولندا بالانتخابات البرلمانية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:03 ص
النتائج الأولية تظهر فوزًا سهلًا للحزب الحاكم فى بولندا بالانتخابات البرلمانية اقتراع _ صورة أرشيفية
وارسو /أ ش أ/

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أظهرت نتائج استطلاع رأى الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع فى بولندا تحقيق حزب القانون والعدالة الحاكم فوزا سهلا فى الانتخابات البرلمانية التى أُجريت، اليوم الأحد، إذ تشير إلى حصوله على نحو 6ر43 بالمئة من أصوات الناخبين، وفقا لنتائج الاستطلاع التى أعقبت إغلاق صناديق الاقتراع.

ووفقا لما أفادت به النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني، فقد حقق الحزب الحاكم تفوقًا كبيرًا على أقرب منافسيه، حزب التحالف المدنى (أكبر أحزاب المعارضة)، والذى حصل على 4ر27 بالمئة من أصوات المشاركين فى الاستطلاع، وجاء التيار اليسارى بعيدًا عن الحزبين، إذ حصل تكتل من أحزاب اليسار بنسبة من الأصوات قدرها 9ر11 بالمئة، فيما حصل التحالف البولندى المُحافظ على 6ر9 بالمئة من الأصوات، وحصل حزب الكونفدرالية اليمينى على 4ر6 بالمئة.

وبموجب هذه الاستطلاعات، يحصل حزب القانون والعدالة على 239 مقعدًا فى مجلس النواب (المجلس الأدنى فى البرلمان البولندي) من أصل 460 مقعدًا هى إجمالى عدد المقاعد، وتكفل له هذه النسبة أغلبية مطلقة، بينما سيحصل التحالف المدنى على 130 مقعدًا. ومن المتوقع أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات، بعد غد الثلاثاء.

 


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