المعمل الجنائى يعاين موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز تسببت فى انهيار سور مدرسة بالمرج

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز تسببت في انهيار سور مدرسة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المصاب عقب تماثله للشفاء لسماع أقواله.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المرج بانفجار أنبوبة بالدور الأرضى لعقار مكون من 6 طوابق مجاور لمدرسة النخبة الإسلامية بشارع محطة المياه مما أدى إلى انهيار السور الفاصل بين المدرسة والعقار وعمل دوى صوت هائل أدى إلى ذعر التلاميذ والأهالي وتبين عدم إصابة أي تلميذ.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.