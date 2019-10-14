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المرور يضبط 3470 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:37 م
المرور يضبط 3470 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - هدى أبو بكر

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.
 
 
وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3470 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 66 مخالفة تجاوز سرعات و 1480 مخالفة نموذج 125.
 
 
كما تم رصد 75 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و22 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 69 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 53 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 
 
 
 

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امن الجيزة

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