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المجلس القومى للمرأة يطرح فيلما من إنتاجه فى دور العرض الأربعاء المقبل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:57 م
المجلس القومى للمرأة يطرح فيلما من إنتاجه فى دور العرض الأربعاء المقبل مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومى للمرأة، طرح فيلم "بين بحرين" فى دور العرض السينمائى، يوم الأربعاء المقبل 16 أكتوبر الجارى.
 
وأوضح بيان للمجلس، أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرا إلى أن فيلم "بين بحرين" من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أمانى التونسى، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس. 
 
وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية. 
 
وأشار المجلس إلى أنه تم إطلاق الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان "أقوى من الأول" غناء الفنان هانى عادل والفنانة فاطمة عادل على مواقع التواصل الاجتماعى وتأتى هذه الأغنية كإهداء من الفنان هانى عادل لدعمه للفيلم.
 
من الجدير بالذكر أن الفيلم قد نجح فى حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.
 
كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائى الدولى، وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات فى أوروبا.

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

فيلم بين بحرين

بين بحرين

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