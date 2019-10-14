المؤبد لعاطل وآخر بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلان بالسجن المؤبد، وذلك وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد بدلئرة قسم شرطة المرج، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم، فى المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "أحمد.ع" وشهرته عمده 42 سنة بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى " علاء.ف " عاطل 30 سنة، حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبعد استئذان النيابة لضبط المتهم، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهروين بلغت " 600 جرام من مخدر الهروين"، مستقلا سيارة كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى حالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.