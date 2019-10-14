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القوات المسلحة تنظم ندوة لطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:17 م
القوات المسلحة تنظم ندوة لطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جانب من الندوة
كتب – زكى القاضي

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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية، والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة، لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات، والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة .
 
بدأت الندوة، بآيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية، أعقبه كلمة ألقاها الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية أعرب فيها عن مدى فخر الأكاديمية بجهود القوات المسلحة، والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل، معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن .
 
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والإرهابية ودور شباب المستقبل، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قوات الدفاع الشعبى والعسكري فى استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.
 
وألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، محاضرة بعنوان "إنهم يتجسسون عليك"، للتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعى، كما اشتملت الندوة على عرض مسرحى من تقديم شباب الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم أسرة الشهيد البطل عقيد أح / هانى محمد سليمان، وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعى، كما تم تكريم منظمى الندوة وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين وتم تبادل الدروع، وتضمنت الندوة فقره شعرية للطليعة آية شوقى، بالإضافة إلى فقرة فنية غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور، وبثت بداخلهم روح الوطنية .
 
حضر الندوة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .
 
 

القوات المسلحة

الاكاديمية العربية للنقل البحري

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

ندوة تثيقيفية

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