القبض على عاطلين سرقا 71 ألف جنيه من داخل محل بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

تمكن ضباط مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين سرقا 71 ألف جنيه وجهاز DVR من داخل محل بالزاوية الحمراء، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، مفاده تلقيه بلاغا من "ا .ر"، 27 سنة، صاحب محل بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب المحل ملكه، وسرقة "مبلغ مالى 71.990جنيه، جهاز DVR الخاص بالكاميرات" من داخل المحل، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة، تبين عدم تواجد الأقفال الخاصة بالأبواب الخارجية للمحل، ووجود كسر بكالون الباب الخاص بالمحل، وإتلاف الخزينة، والكاميرات وسلامة جميع منافذ المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من "م.م"، 21 سنة، عامل بالمحل محل الواقعة، و "ن.ب"، 18 سنة، عامل، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلى"، وأضافا بأنهما نظراً لعملهما بالمحل وعلمهما، باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة الخاصة للمحل فخططا لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك استغل الأول احتفاظه بالمفاتيح الخاصة بالمحل، وبتاريخ الواقعة توجها إلى المحل، وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح الأصلى، وقاما بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالخزينة بمكان تواجده داخل درج الكاشير المحل، والاستيلاء على المبلغ المالى، وعقب ذلك قاما بإحداث التلفيات سالفة الذكر لإبعاد الشبهة عنهما .

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط المبلغ المالى، وجهاز DVR المستولى عليهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.