الفاو تحذر : 14% من الأغذية المنتجة عالميًا تهدر

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دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى ضرورة العمل على معالجة أسباب فقد الأغذية وهدرها في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة .. محذرة من أنه يتم إهدار نحو 14% من الأغذية المنتجة عالميًا.

وشددت المنظمة - في تقريرها الذي أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية مقتطفات منه اليوم الاثنين - على ضرورة تقليل فقد الأغذية كما هو مدرج في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

ولفتت إلى أن مجموعة من الأسباب تستمر في زيادة هدر الأغذية بشكل كبير على مستوى العالم، والتي من بينها ممارسات الحصاد، ونقص البنية التحتية، والآفات الزراعية والظروف المناخية.

وأضافت الفاو أن تقديراتها تركز على الهدر الذي يفقد بين عملية الحصاد والأسواق، مشيرة إلى أن وسط وجنوب آسيا لديها أعلى مستويات فقد الأغذية حيث تفوق نسبة 20%، يليها أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة تزيد على 15%.

يُشار إلى أن الأغذية تفقد أيضًا على مستويات البيع بالتجزئة والمستهلكين.