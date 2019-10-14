الصين تريد مزيدا من المحادثات قبل توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجارى مع ترامب

نقلت بلومبرج اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن الصين ترغب فى إجراء محادثات فى نهاية أكتوبر على أقرب تقدير للانتهاء من تفاصيل "المرحلة الأولى" من اتفاق تجارى أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخطوط العريضة له وذلك قبل أن يوافق الرئيس الصينى شى جين بينج على التوقيع عليه.

وذكرت بلومبرج أن الصين قد ترسل وفدا بقيادة ليو خه نائب رئيس الوزراء لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مكتوب قد يوقعه الرئيسان خلال قمة التعاون لدول آسيا والمحيط الهادى المقرر عقدها فى تشيلى الشهر المقبل.

وأفاد التقرير بأن الصين ترغب فى أن يلغى ترامب أيضا زيادة مقررة فى الرسوم الجمركية فى ديسمبر وكذلك زيادة مقررة هذا الأسبوع.