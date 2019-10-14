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الشرطة تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:36 ص
الشرطة تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان جان من إنهاء خصومة ثأرية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسوان ـ عبد الله صلاح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين، إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتجفيف منابع الخصومات والنزاعات بين الأشخاص.
 
وعقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور (أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية ـ كبار رؤوس العائلات) حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
 

صلح

الثار

خصومات ثارية

الثار في الصعيد

خصومات ثأر

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