الزراعة تكلف مديريات الزراعة بصرف الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية المبكرة

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية، على تكليف جميع مديريات الزراعة، بصرف الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية المبكرة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية، وطبقا للمعاينة الفعلية وبالسعر المدعم.

وأضاف رئيس مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن صرف الأسمدة الشتوية للمساحات المبكرة وللخضروات وقصب السكر وغيرها من الزراعات النيلية بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة المتخصصة فى متابع الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

يذكر أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، أكدت توفير جميع المقررات السمادية والتزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات الموسم الجديد، موضحة أنه يتم سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، مشيرة إلى عقد اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة.