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"الزراعة" تصدير دفعة جديدة من "الحصان العربى " للاتحاد الأوروبى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:00 ص
"الزراعة" تصدير دفعة جديدة من "الحصان العربى " للاتحاد الأوروبى خيول - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اعداد دفعات جديدة  من الخيول العربية الاصيلة  للتصدير، طبقا  للاشتراطات والمعاير المحجرية والموقف الوبائى وإصدار الشهادة الصحية.

 وقال الدكتور أحمد عبد الكريم ، رئيس الإدارة  المركزية للحجر  البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات  لـ " اليوم السابع "، يتم حاليا  تجهيز دفعة جديد  الى الاتحاد الأوروبى للتصدير  نهاية أكتوبر ، تبلغ 5 من الخيول العربية  وهى متواجدة  بالمحاجر البيطرية   لأعدادها  للتصدير ، وأخرى  بمزارع  المعزل استعداد لحجرها بالمحاجر المختصة  وتصديرها ،ويتم تصدير الخيول العربية الاصيلة  طبقا للاشتراطات  والمعايير المحجرية  والدولية.

 فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق  الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، والتى تضمنت استصدار الموافقة التصديرى وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر، و تشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة بفيد بخلو الخيول من الامراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج.

كما تشمل الاجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة لذلك على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

كما تشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد إجراء الفحص الظاهرى  للخيول عند خول المحجر وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص، ويتم بعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر إلى الخارج، أن يقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك بعد الإفراج عنها مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.


الحجر البيطرى

صادرات الخيول

صحة الحيوان

المحاجر البيطرية

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