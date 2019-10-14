الرئيس اليمنى يثمن جهود السعودية فى مساعدة شعبه ضد التمرد الحوثي

وكالات الأنباء

ثمن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، الجهود المخلصة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية فى مساعدة شعبه فى نضاله ضد الانقلاب على الدولة فى مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس هادي في خطاب له بمناسبة اليوم الوطني الـ 56 لثورة 14 من أكتوبر عن تطلعه إلى مزيد من الدعم مؤكدا ثقته في المملكة على قيادة قطار النصر واستعادة الدولة والشرعية فى اليمن بما يحقق النصر لليمن الكبير.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي طالب في خطابه المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل لتطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 واحترام سيادة اليمن ودعمه ضد الانقلاب الحوثى.

وأكد هادي أن الانقلاب الحوثي يشكل واحدة من أسوأ صور الإرهاب الذي يهدد استقرار اليمن والمصالح الإقليمية والدولية، وإضعاف القرارات الدولية أو تعويمها لصالح قوى الانقلاب والمليشيات والجماعات الخارجة عن الدولة.