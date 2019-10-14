الرئيسية أخبار عربية الرئيس الموريتانى يشارك فى القمة الإفريقية الروسية الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:46 ص الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت صحيفة الطوارئ الموريتانية، أن الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، سيتوجه إلى روسيا للمشاركة فى القمة الإفريقية الروسية المقرر عقدها بمدينة "سوتشى" يوم 23 أكتوبر الجارى. يشار إلى، أن هذه الزيارة تعد ثانى زيارة خارجية للرئيس الموريتانى منذ توليه السلطة فى الأول من أغسطس الماضى. الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ القمه الافريقيه القمه الافريقيه الروسيه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة "زى النهارده" عام 2012.. محاولة اغتيال الرئيس الموريتانى السابق فى إطلاق نار الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:00 ص الرئيس الموريتانى يعين مستشارًا و11 مكلفًا بمهام الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:20 م الرئيس الموريتانى يرأس وفد بلاده بمؤتمر المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا السبت، 14 سبتمبر 2019 06:00 ص الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو الإثنين، 09 سبتمبر 2019 08:48 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا "السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب المزيد من Trending Plus
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