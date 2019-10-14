الرئيس الموريتانى يشارك فى القمة الإفريقية الروسية

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ذكرت صحيفة الطوارئ الموريتانية، أن الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، سيتوجه إلى روسيا للمشاركة فى القمة الإفريقية الروسية المقرر عقدها بمدينة "سوتشى" يوم 23 أكتوبر الجارى.

يشار إلى، أن هذه الزيارة تعد ثانى زيارة خارجية للرئيس الموريتانى منذ توليه السلطة فى الأول من أغسطس الماضى.