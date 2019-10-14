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الرئيس الكورى الجنوبى يقدم اعتذارا علنيا بشأن قضية وزير العدل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:05 م
الرئيس الكورى الجنوبى يقدم اعتذارا علنيا بشأن قضية وزير العدل الرئيس مون جيه إن
أ ش أ

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قدم الرئيس مون جيه إن الرئيس الكورى الجنوبى، اعتذارا علنيا، اليوم الاثنين، عن الصراع الاجتماعى الكبير حول قضية وزير العدل "جو كوك" الذى اعتزم الاستقالة.
 
وقال الرئيس مون، فى بيان بعد مرور ساعة على إعلان وزير العدل اعتزامه الاستقالة، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية -"أنا آسف للغاية لأننى تسببت فى الكثير من الصراعات" .
 
وذكر مون أن المجتمع الكورى الجنوبى عانى الكثير من المتاعب بسبب قضية "جو"، وكان ذلك بمثابة فرصة لرفع مستوى الوعى العام بالحاجة الملحة لإصلاح النيابة العامة.
 

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