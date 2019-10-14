سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"الذرة من أجل السلام" أغنية للتوعية بأهمية الطاقة الذرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:02 م
"الذرة من أجل السلام" أغنية للتوعية بأهمية الطاقة الذرية هيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت هيئة الطاقة الذرية أغنية بعنوان "الذرة من أجل السلام" لتوعية المواطنين والأجيال الجديدة بأهمية الطاقة الذرية والاستخدام السلمى لها الذى يعود على البشرية بالنفع، ضمن فعاليات موتمر "الذرة من أجل السلام".
 
 
الأغنية من تأليف الدكتور طارق عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم ترجمتها لعدة لغات لتكون مبادرة مصرية بضرورة الاستخدام السلمى للطاقة الذرية.


وفيما يلى كلمات أغنيه "الذرة من أجل السلام": 

وعشان حلم البشر 
وعشان كل الوجود 
اللي في يوم انكسر 
ابدا لا في يوم يعود 
النظره في عين ولادي 
بتدور علي الامان 
كوكب اخضر ونادي 
نبدر فيه السلام 
يا شعوب الارض مدوا
مدوا جسور الامان 
عهدونا بعهد ربي 
نبني بحب ووئام 
وتكون الذره دايما 
دايما لاجل السلام 
علي ايد واحده اتواعدنا 
المجد لارضنا 
والذره من جديد 
حتنور عمرنا 
والحلم فينا يكبر 
يزرع جوانا خير 
وولادنا لما تقطف 
تجني منه العبير 
والنيه لما تخلص 
تلقي الذره امان 
يا شعوب الارض مدوا 
مدوا جسور الامان 
عهدونا بعهد ربي
نبني بحب ووئام  
وتكون الذره دايما
دايما لاجل السلام 
 
وعشان حلم البشر 
وعشان كل الوجود 
اللي في يوم انكسر 
ابدا لا في يوم يعود 
النظره في عين ولادي 
بتدور علي الامان 
كوكب اخضر ونادي 
نبدر فيه السلام 
يا شعوب الارض مدوا
مدوا جسور الامان 
عهدونا بعهد ربي 
نبني بحب ووئام 
وتكون الذره دايما 
دايما لاجل السلام 
علي ايد واحده اتواعدنا 
المجد لارضنا 
والذره من جديد 
حتنور عمرنا 
والحلم فينا يكبر 
يزرع جوانا خير 
وولادنا لما تقطف 
تجني منه العبير 
والنيه لما تخلص 
تلقي الذره امان 
يا شعوب الارض مدوا 
مدوا جسور الامان 
عهدونا بعهد ربي
نبني بحب ووئام  
وتكون الذره دايما
دايما لاجل السلام

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الذرية

الذرة من اجل السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة