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الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ3 متهمين بتعاطى المواد المخدرة بمدينة نصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:20 م
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ3 متهمين بتعاطى المواد المخدرة بمدينة نصر مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بتعاطى مخدر المورفين والهيروين، بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لكلًا منهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

 

وأسندت النيابة للمتهمتين "عبد الكريم محمد، أحمد عبد العال، وائل قرنى"، تهمة حيازة مخدر المورفين والهيروين بقصد التعاطى.

 

كانت بداية الواقعة بمرور دورية أمنية بشوارع مدينة نصر، وبعد الاشتباه فى المتهمين تم استيقافهما وبتفتيشهم تم العثور على كمية من مخدر المورفين والهيروين، واعترافا المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى.

 


تعاطى المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهرة

السجن المشدد

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