التنمية المحلية تبحث مع وفد البنك الدولى تطوير المناطق الأثرية والسياحية بسوهاج

أشاد وفد البنك الدولى بمستوى حماس القيادات المحلية فى محافظتى سوهاج وقنا، لتنفيذ الخطط التى تم وضعها لإحداث تغيير فى مناخ الأعمال بالمحافظتين.

جاء ذلك خلال وزير التنمية المحلية، مع وفد من بعثة البنك الدولى فى ختام زيارتها للقاهرة بعد إجرائها لتقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية دعم البنك الدولى بعدد من الخبراء لمساعدة المحافظتين لتطوير المناطق الآثرية والسياحية والثقافية لوضعهما على الخريطة السياحية المصرية نظراً لما يتمتعان به من تراث سياحى وثقافى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك أرضية جيدة على المستوى السياحى والثقافى يمكن البناء عليها، وإصلاح البنية التحتية فيما يخص السياحة بما يساعد فى تنمية الاقتصاد المحلى.

وشدد الوزير على أهمية تأهيل الكوادر والبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات لوضع المحافظتين على الخريطة السياحية والثقافية لمصر.