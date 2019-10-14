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التضامن :16 مليون و977 ألف مواطن مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 ص
التضامن :16 مليون و977 ألف مواطن مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات وزرة التضامن الاجتماعى - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي  أن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ  16 مليون  و977 ألف و796  مواطن حتى أخر تحديث فى بداية شهر أكتوبر الجارى .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية ، صدق  على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،  ويتضمن القانون بابًا خاصًا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، لتقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، انطلاقًا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وتتضمن الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات وفقا للقانون، المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
 

كما وضع القانون العديد من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات، بأن يتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.


التضامن

التأمينات

المؤمن عليهم بالتأمينات

هيئة التأمينات

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