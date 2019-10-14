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"التضامن": إجراء مسح سمعى للأطفال بحى الاسمرات غدًا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:49 م
"التضامن": إجراء مسح سمعى للأطفال بحى الاسمرات غدًا مبنى وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تجرى وزارة التضامن الاجتماعى، غدًا الثلاثاء، مسح سمعى على 900 طفل بحضانات الأطفال بحى الأسمرات في إطار تقديم أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بحى الأسمرات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت عن افتتاح حضانتين بحى الأسمرات تقدم كل منهما خدماتها لعدد 136 طفلًا من سن عامان إلى 5 سنوات، حيث تم تجهيز الحضانات بالوسائل التعليمية والتدريبية المتطورة والأثاثات وتوفير الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة للأطفال فى ظل اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة بهدف إعداد أجيال فاعلة للوطن.


التضامن

مسح سمعى للأطفال

حى الاسمرات

حضانات حى الاسمرات

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