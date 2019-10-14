التحقيق فى واقعة انتحار فتاة بعد مشاجرة مع أسرتها فى الجمالية

كتب ــ سليم على

تباشر نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق في واقعة محاولة فتاة الانتحار قفزًا من شرفة منزلها، وأمرت بالاستعلام عن حالتها الصحية، وإعداد تقرير شامل عنها، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم.

وكشف تحقيقات النيابة، أن الفتاة في عقدها الثاني من العمر، تشاجرت مع أسرتها، ويوم الواقعة احتد بينهم النقاش فألقت بنفسها من الدور الرابع، ما أسفر عن إصابتها بكسور مضاعفة، وسحجات وكدمات مختلفة.

كان قسم شرطة الجمالية تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول فتاة مصابة بكدمات وسحجات واشتباه بحالة نزيف، وبالانتقال تبين أنها حاولت الانتحار.